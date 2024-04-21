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        Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:06
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        Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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        Erzurum'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

        Mevlüt D'nin kullandığı 16 AIF 158 plakalı pikap, Ahmet T. idaresindeki 06 EU 6156 plakalı otomobille Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Müslime D, Zeynep Taş (5) ve 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Zeynep T, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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