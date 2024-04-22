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        Türkiye rekortmeni milli yüzücü, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na odaklandı

        YUNUS HOCAOĞLU - Galatasaray Spor Kulübü ve Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu 17 yaşındaki Tuncer Berk Ertürk, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:05
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        Türkiye rekortmeni milli yüzücü, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na odaklandı
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        YUNUS HOCAOĞLU - Galatasaray Spor Kulübü ve Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu 17 yaşındaki Tuncer Berk Ertürk, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor.

        Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra yerli sporcuları da ağırlamayı sürdürüyor.

        Bu kapsamda kampa gelen milli sporcu Tuncer Berk Ertürk, yeni başarılara imza atmak ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek için Mersin'den gelen 13 kişilik milli TOHM sporcusuyla yüksek irtifada kulaç atıyor.

        Katıldığı çeşitli uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanan ay-yıldızlı yüzücü, son olarak geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın Graz şehrinde katıldığı Multinations Gençler Şampiyonası'nda 200 metre kelebek stilde altın madalyanın sahibi oldu.

        Sportif başarılarına yenilerini eklemek isteyen Ertürk, mayıs ayının ilk haftasında Edirne'de yapılacak milli takım seçmelerinin ardından temmuzda Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya ile kürsünün zirvesinde yerini almak istiyor.

        Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, küçük yaşlarda yüzmeye başladığını dile getirerek, "2014 yılında bu spora başladım ve şu an 10. yılım. Küçükken birçok branş denedim basketbol, tenis gibi. Hiçbirinde kendimi yetenekli ve o spora uygun hissetmedim. Yüzmede ilerledim. Yazın EYOF'ta 200 metrede birinci, 400 karışıkta ise ikinci oldum. 200 metre kelebekte Türkiye rekorları kırdım." ifadelerini kullandı.

        Ertürk, yeni sezonda kariyerine yine hedefler koyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

        "Yüzmeye Ankara'da başladım ve sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçtim. Daha sonra Galatasaray taraftarı olduğum ve başka sebeplerden dolayı bu kulübe geçiş yaptım. Burada çok mutlu ve memnunum. 2-4 Mayıs'ta Edirne'de milli takım seçmeleri var. İlk başta ona hazırlanıyoruz. Temmuz ayında Avrupa Gençler Şampiyonası var. Geçen sene küçük yaş olmama rağmen 5. olarak tamamlamıştım. Bu sene de şampiyon olmayı planlıyorum. Hedeflerimiz ve çalışmalarımız ona göre devam ediyor."

        - Yüzme Antrenörü Volkan Burak Tuncil, umutlu

        Mersin TOHM Yüzme Antrenörü Volkan Burak Tuncil, AA muhabirine, milli takım seçmeleri öncesi yüksek irtifada kamp yapmak için 13 sporcu ile Erzurum'a geldiklerini söyledi.

        Kentteki kampın sporcularda başarıyı artırdığını belirten Tuncil, "Tuncer'in şampiyonlukları var sonuçta bu bir basamak. Bu basamakları atladı ve bu sene de gençler kategorisinde yine küçük yaşta olmasına rağmen altın madalya almasını bildi. Bunlar önemli tecrübeler." dedi.

        Tuncil, yeni sezonda da başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu sezon hedefimiz yine Avrupa gençlerde madalya. A barajı neden olmasın. Bu yönde çalışmalarımızı son derece sıkı şekilde devam ettiriyoruz. Mersin'de TOHM'un açılışı 1,5 sezon oldu ve bu sürede birçok sporcuyu milli takıma verdik. Bunu tam gaz devam ettirmeye planlıyoruz. Mersin'de milli takımların altyapısı olmaya ve Türkiye rekorlarına aday olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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