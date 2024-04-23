Ziftten temizlenen yavru köpeğin sinirleri kesilen ayağı, ameliyatla kurtarıldı

ERZURUM'dan Kars'a getirilip, zeytinyağı, Arap sabunu gibi ürünlerle saatlerce temizlenen yavru köpeklerden 1'nin ayağındaki sinirlerin kesildiği belirlendi. 3 saatlik ameliyata alınan köpeğin ayağı, başarılı operasyon sonrası kesilmekten kurtarıldı.

Kars'ta Susuz Belediyesi ile ortak çalışma yürüten Mutlu Patiler Derneği üyeleri, Erzurum'un Aziziye ilçesinde zifte bulaşmış yavru köpekler olduğunu öğrenince harekete geçti. Yavru köpekler, Susuz'a, belediye ile ortak kurulan bakımevine getirildi. Gönüllü 4 veteriner hekim ile 4 personel, zeytinyağı, Arap sabunu gibi ürünler kullanarak zifte bulanmış köpekleri saatlerce temizledi.

SİNİRLERİ KESİLMİŞ

Kontrolleri ve beslenmeleri yapılan köpeklerden 1'nin sol arka ayağındaki sinirlerin kesildiği belirlendi. Bunun üzerine köpek, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Araştırma görevlisi Ersin Tanrıverdi'nin öncülüğünde yapılan 3 saatlik ameliyat sonrası köpeğin ayağı kesilmekten kurtarıldı. Antibiyotik tedavisi ve kafes istirahati sonrası yavru köpek, yeniden Susuz'daki bakımevine getirildi.

KESİCİ ALET KULLANILMIŞ

Mutlu Patiler Derneği görevlisi Sinan Ali Kol, zifte bulanmış 10 köpek yavrusundan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Köpeklerden 1'nin ayağındaki sinirlerin kesici alet ile kesildiğini belirten Kol, ameliyat sonrası köpeğin bakımevine getirilip, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk ise köpeğin başarılı bir ameliyat geçirdiğini, diğer yavrular ile tedavi sürecinin bakımevinde süreceğini vurguladı.