Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Ziftten temizlenen yavru köpeğin sinirleri kesilen ayağı, ameliyatla kurtarıldı

        ERZURUM'dan Kars'a getirilip, zeytinyağı, Arap sabunu gibi ürünlerle saatlerce temizlenen yavru köpeklerden 1'nin ayağındaki sinirlerin kesildiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziftten temizlenen yavru köpeğin sinirleri kesilen ayağı, ameliyatla kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'dan Kars'a getirilip, zeytinyağı, Arap sabunu gibi ürünlerle saatlerce temizlenen yavru köpeklerden 1'nin ayağındaki sinirlerin kesildiği belirlendi. 3 saatlik ameliyata alınan köpeğin ayağı, başarılı operasyon sonrası kesilmekten kurtarıldı.

        Kars'ta Susuz Belediyesi ile ortak çalışma yürüten Mutlu Patiler Derneği üyeleri, Erzurum'un Aziziye ilçesinde zifte bulaşmış yavru köpekler olduğunu öğrenince harekete geçti. Yavru köpekler, Susuz'a, belediye ile ortak kurulan bakımevine getirildi. Gönüllü 4 veteriner hekim ile 4 personel, zeytinyağı, Arap sabunu gibi ürünler kullanarak zifte bulanmış köpekleri saatlerce temizledi.

        SİNİRLERİ KESİLMİŞ

        Kontrolleri ve beslenmeleri yapılan köpeklerden 1'nin sol arka ayağındaki sinirlerin kesildiği belirlendi. Bunun üzerine köpek, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Araştırma görevlisi Ersin Tanrıverdi'nin öncülüğünde yapılan 3 saatlik ameliyat sonrası köpeğin ayağı kesilmekten kurtarıldı. Antibiyotik tedavisi ve kafes istirahati sonrası yavru köpek, yeniden Susuz'daki bakımevine getirildi.

        KESİCİ ALET KULLANILMIŞ

        Mutlu Patiler Derneği görevlisi Sinan Ali Kol, zifte bulanmış 10 köpek yavrusundan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Köpeklerden 1'nin ayağındaki sinirlerin kesici alet ile kesildiğini belirten Kol, ameliyat sonrası köpeğin bakımevine getirilip, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk ise köpeğin başarılı bir ameliyat geçirdiğini, diğer yavrular ile tedavi sürecinin bakımevinde süreceğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Anıtkabir'e ilk ziyaret Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti

        Benzer Haberler

        Gastronomi turistleri 945 doların 259 dolarını yeme içmeye harcıyor
        Gastronomi turistleri 945 doların 259 dolarını yeme içmeye harcıyor
        Erzurum Valisi Çiftçi'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesa...
        Erzurum Valisi Çiftçi'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesa...
        Erzurum'da usulsüz avlanan 6 kişiye 108 bin lira ceza kesildi
        Erzurum'da usulsüz avlanan 6 kişiye 108 bin lira ceza kesildi
        Türkiye rekortmeni milli yüzücü, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na odakla...
        Türkiye rekortmeni milli yüzücü, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na odakla...
        Zifte bulanmış 10 yavru köpek, bebek ve zeytinyağı ile temizlendi
        Zifte bulanmış 10 yavru köpek, bebek ve zeytinyağı ile temizlendi
        Erzurum'da kamyonet ile otomobil çarpıytı: 1 ölü, 6 yaralı
        Erzurum'da kamyonet ile otomobil çarpıytı: 1 ölü, 6 yaralı