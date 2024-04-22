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        Erzurum Valisi Çiftçi'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:07
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        Erzurum Valisi Çiftçi'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Çiftçi, mesajında, 23 Nisan 1920'nin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurtuluş mücadelesine yol gösterici olan, çalışmalarıyla milli iradenin temsil edilmesini sağlayan, milleti ortak düşünce ve değerlerde buluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı kutlu gün olduğunu belirtti.

        Bu kutlu günün 104. yıl dönümünün bahtiyarlığı içinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kurulmasında vatanın bütünlüğünü ve milletimizin özgürlüğünü tüm dünyaya haykırdığımız 23 Nisan tarihi, o güne kadar yaşadığımız zorlukların bir özeti, Büyük Millet Meclisimiz de bu mücadeleye bir ön söz olmuştur. Gazi Meclisimiz, İstiklal Savaşı’nın sevk ve idare edilmesindeki çalışmalarıyla milletimizin sorumluluğunu üzerine alıp onu esaretten kurtarma mücadelesinde benimsediği tam bağımsızlık hedefini milli iradeye dayanarak gerçekleştirmiştir. Böylelikle binlerce yıllık medeniyetimizin son temsilcisi olan ve gururla 100. yılını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin sağlam temeller üzerinde biçimlenmesine büyük katkı sağlamıştır."

        Çiftçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli iradenin hakim kılındığı bu kutlu günü, devletin ebedi güvencesi olarak gördüğünü ve çocuklara armağan ettiğini anımsattı.

        Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Çiftçi, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

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