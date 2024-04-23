Erzurum'da başkan koltuğuna oturan Nisa'dan başıboş köpeklerin toplatılması talimatı
ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in koltuğunu devrettiği 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa Tahtacı, başıboş köpeklerinin toplatılarak barınaklara konulması talimatını verdi.
ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in koltuğunu devrettiği 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa Tahtacı, başıboş köpeklerinin toplatılarak barınaklara konulması talimatını verdi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sebebiyle koltuğunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa Tahtacı'ya devretti. Makam aracıyla belediye binasına gelen Nisa Tahtacı'yı Özel Kalem Müdürü Mahmut Bektaş, çiçekle karşıladı. Başkan Sekmen, makam odası önünde karşıladığı Nisa Tahtacı'ya temsili olarak görevini devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Tahtacı, ilk olarak sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara konulması talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç'a "Başıboş köpekleri toplayarak barınaklara koyun. Böylece öncelikle çocuklar olmak üzere halkımızı onlardan koruruz" dedi.
Kılıç'ın "Talimatınızı yerine getireceğim" sözleri üzerine konunun takipçisi olacağını ifade eden Tahtacı, aksi halde cezalandırarak görevden alacağını bildirdi. Küçük başkanın bu ifadesi odadakileri güldürdü.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'ndaki fayansların değiştirilmesi ve parklara daha çok ağaç dikilmesini isteyen Tahtacı, belediye görevlilerine tek tek not yazdırdı.
Başkan Sekmen, temsili olarak gerçekleşen makam devrinin ardından Nisa Tahtacı ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler verdi. Başkan Sekmen, makam odasının çıkışına kadar uğurladığı Tahtacı ve öğretmenlerine planladıkları projelerin maketlerini de göstererek, yapacakları çalışmaları anlattı.
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