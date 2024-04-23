Erzurum'da başkan koltuğuna oturan Nisa'dan başıboş köpeklerin toplatılması talimatı

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in koltuğunu devrettiği 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa Tahtacı, başıboş köpeklerinin toplatılarak barınaklara konulması talimatını verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sebebiyle koltuğunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa Tahtacı'ya devretti. Makam aracıyla belediye binasına gelen Nisa Tahtacı'yı Özel Kalem Müdürü Mahmut Bektaş, çiçekle karşıladı. Başkan Sekmen, makam odası önünde karşıladığı Nisa Tahtacı'ya temsili olarak görevini devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Tahtacı, ilk olarak sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara konulması talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç'a "Başıboş köpekleri toplayarak barınaklara koyun. Böylece öncelikle çocuklar olmak üzere halkımızı onlardan koruruz" dedi.