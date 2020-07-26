Erzurum´da 30 derece sıcakta kardan adam yaptı



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, 30 derece sıcakta kardan adam yaptı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, serinlemek için merkez Palandöken ilçesindeki 2000´lik Buz Pateni Salonu´na gitti. Refayeli, zamboni aracının salon zemininden temizlediği karlarla, salonun bahçesinde kardan adam yaptı. Havuç ve kömür yerine kardan adamın burnu ve gözleri için çam kozalağı kullanan Refayeli, "Millet böyle sıcaktan bunalırken biz burada soğuk havada kardan adam yapıyoruz" dedi.

Vedat Refayeli, çocukken çok sayıda kardan adam yaptığını ancak temmuz ayında ilk kez yaptığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-07-26 13:03:56



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