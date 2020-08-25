Büyükşehir’den Tekman, Hınıs ve Karayazı’da yol seferberliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un Tekman, Hınıs ve Karayazı ilçelerinde de yol seferberliği başlattı.

Başkan Sekmen, ilçelerde tamamlananlarla birlikte yapımı devam eden grup ve bağlantı yollarını yerinde inceledi, çalışanlarla bir araya geldi. Saha çalışmaları kapsamında adeta çıkarma yaptığı Hınıs ve Karayazı’da vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı değerlendirmede; hizmette eşitlik esasına vurgu yaptı. Sekmen, yol ve ulaşım imkânlarının medeniyet anlamına geldiğinin altını çizerek, “Biz ayrım yapmaksızın kadim şehrimizin her köşesine gelişimi ve değişimi taşıyoruz” dedi.

Başkan Sekmen: “Yollara Konfor Kazandırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in güney ilçe ziyaretleri kapsamında ilk durağı Karayazı oldu. İlçede yapım çalışmaları devam eden Salyamaç ve Haylaz grup yollarında incelemelerde bulunan Başkan Sekmen, çalışanlardan bilgi aldı, grup yolu planlamalarını gözden geçirdi. “Erzurum’da hizmet kervanımızı yola çıkardığımız günden itibaren tonlarca asfalt döktük, binlerce kilometre yol yaptık” diyen Başkan Sekmen, Karayazı’nın mahallelerini hem merkeze ve hem de birbirlerine bağlayan yollara konfor kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, “Bizim için ilçelerimizin her biri ayrı güzel, ayrı özel. Bu yüzden ilçelerimizdeki eksiklikleri bir bir gidermek ve insanımızın memnuniyet düzeylerini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

İlçelerimizde Asfaltsız Yol Kalmayacak

Karayazı’daki temaslarının ardından Erzurum’un Hınıs ilçesine giden Başkan Sekmen, temaslarını burada da sürdürdü. Saha incelemeleri kapsamında Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren ve AK Parti Hınıs ilçe Başkanı Mehmet Sönmez’in de eşlik ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sıcak asfalt kaplama çalışmalarını bizzat denetledi. Sekmen, Hınıs ilçesindeki yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise, şunları kaydetti: “Hınıs ilçemize bağlı Tanır, Akören, Ketenci, Kolhisar, Karaağaç, Bahçe, Erbeyli, Tellitepe, Beyyurdu mahallelerimizde sıcak asfalt kaplama çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah Parmaksız, Bayır, Demirci, Yolüstü ve Şahverdi mahallelerimizdeki asfalt çalışmalarımız da en kısa sürede tamamlanmış olacak.”

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