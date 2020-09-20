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Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

35. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.

45. dakikada Yatabare’ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Metin xx, Bilal Gölen xx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Kaan xx, Hasan xx, Adolphe Teikeu xx, Cenk Ahmet xx, Boumal xx, Novikovas xx, Obertan xx, İbrahim xx, Emrah xx, Rashad xx

Yedekler: Kayacan, Mina, Mücahit, Sissoko, Hamroun, Mahamadou Ba, Donald, Muhammed Gönülaçar, Osman Çelik, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Ziya xx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Fajr xx, Hakan Arslan xx, Gradel xx, Ninga xx, Yatabare xx, Yasin Öztekin xx,

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Uğur, Barış, Cofie, Claudemir, Robin Yalçın, Jorge Felix, Kerem Atakan, Kone

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

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