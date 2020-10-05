Erzurum Kalesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandı

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Türkiye kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğu her zaman gösteriyor. Türkiye’nin birçok ilinde Azerbaycan’a destek Ermenistan’ı kınayan gösteriler yapılırken Erzurum’da tarihi Erzurum kalesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Erzurum Saat Kulesi de Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırılması görsel bir şölen oluşturdu.Kaleyi Azerbaycan ışıklarıyla gören vatandaşlar, Azerbaycan’ın Ermenistan saldırılarına karşı verdiği mücadeleye destek verdi.

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