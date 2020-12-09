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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP Oltu ilçe teşkilatı istifa etti

İHA

BBP Oltu ilçe teşkilatı istifa etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanlığı’nın görevden alınmasının ardından istifa eden Yakutiye, Palandöken ve Tortum İlçe Teşkilatlarından sonra Oltu İlçe Başkanlığı da istifa etti. Aralarında 9 belediye meclis üyesinin de yer aldığı Oltu İlçe Teşkilatı partiden topluca istifa kararı aldı.
2019 Mahalli İdareler Seçiminde Oltu Belediye Başkanlığı’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan BBP Oltu İlçe Teşkilatı’nın bu kararı Erzurum’da büyük yankı uyandırdı.
Öte yandan belediye meclis üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması yapan BBP Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ, istişare sonrası bu kararı aldıklarını belirtti.
Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ne sırf muhalif olduğu gerekçesiyle Erzurum İl Başkanlığı’nın görevden alınmasının tutarlı hiçbir izahının olmadığını öne süren Başkan Dağ, istifa kararlarının Erzurum İl Başkanlığı’nın haksız bir şekilde görevden alınmasına tepki olduğunu söyledi.
BBP Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ, “Erzurum’da 2 ilçe belediyesi kazanarak parti tarihine geçen bir İl Teşkilatını görevden almanın tutarlı hiçbir izahını göremedik. Oltu İlçe Teşkilatı olarak bizlere yakışan, aynı zamanda Oltulu olan il başkanımız ve kıymetli yönetiminin yanında yer almaktır” dedi.
2 Büyükşehir, 7 Oltu Belediye Meclis Üyesinin de istifa ettiğini aktaran BBP Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ, “Son yıllarda parti genel merkezimiz, Merhum Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun inandığı değer ve ideallerinden hızla uzaklaşmış, Erzurum İl Başkanlığımızın yaptığı onca uyarı ve eleştirilere kulak tıkayıp siyasi bir manevra geliştirememiştir. Öyle ki son yıllarda artık hiçbir siyasi ankette dahi yer alamayacak kadar büyük bir kan kaybı yaşanmaktadır. Parti Genel Merkezimiz, yanlış siyasi politikalar nedeniyle bir açmaza sürüklenmiş gerek parti içinde gerekse vatandaşımızda heyecan oluşturacak herhangi bir siyasi argümanda geliştirememiştir. Uzunca bir zamandır vatandaşın gündeminden bihaber, anlamsız ve içeriği boş bir siyaset yürütülmektedir. Merhum Yazıcıoğlu’nun partisi fabrika ayarlarından uzaklaşarak artık en büyük ittifak millet ile yapılan ittifaktır, söylemini bırakmış ve kısır bir döngü içerisinde dönüp durmaktadır.” diye konuştu.

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