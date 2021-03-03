Aşkale’de kurtuluş coşkusu

Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar pandemi kısıtlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Aşkale Kaymakamlık binası önünde kutlanan törene, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, Aşkale Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Mutlu Kundakçı, Ak Parti İlçe Grup Başkan vekili Sabri Köseoğlu, CHP İlçe Başkanı Celal Top, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, İYİ Parti İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, Daire amirleri, kurum ve kuruluşların yetkilileri katılım sağladı.

Tören İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi partilerin Atatürk anıtına çelenklerini sunması ile başladı. Saygı ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Belediye Başkanı Yaptırmış ve İlçe Kaymakamı Karaloğlu günün anlamına uygun konuşmalarını yaptılar.

Düzenlenen tören sonrası heyet Ortabahçe köyü Şehitlik Anıtına ziyaret gerçekleştirdiler.

Şehitlik Anıtı programında Saygı Duruşu, İstiklal Marşı okunması sonrasında Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler saygı atışı yaptılar, Kuran dinletisi ve sonrasında İlçe Müftüsü Rahmi Sancar dua etti

Şehitlik anıtında Erzurum Atatürk Üniversitesi Dil Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erol Kürkçüoğlu, Aşkale'nin Kurtuluşu Savaşı esnasında verilen mücadeleyi ve Ortabahçe köyünde Ermenilerin yaptıkları mezalim ve toplu katliamları anlattı.

Ortabahçe Köyü Şehitlik ziyaretinin ardından Aşkale'nin kurtuluşu münasebeti ile Merkez Cami”inde Mevlit programı gerçekleştirildi.

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