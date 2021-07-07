Mustafa Akbaş BB Erzurumspor’da

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen Mustafa Akbaş’ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Mustafa Akbaş’ı kadrosuna kattı.

Akbaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Gençlerbirliği formasıyla 6 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretememişti.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından “Erzurumspor’umuza hoş geldin Mustafa Akbaş” notuyla duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.