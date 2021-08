Rektör Çomaklı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yıllar süren bir hayatta kalma savaşının, son büyük mücadelenin, vatanı düşmandan temizlemenin, imkânsızlıklarla süren bir kurtuluşun nihai noktasında gelen büyük bir zaferin adıdır 30 Ağustos.

Bir milletin canıyla, kanıyla, varıyla, yoğuyla verdiği mücadelenin, şahlanmış bir galibiyetin ete kemiğe bürünmesidir 30 Ağustos.

Onca şehidin, gazinin, elde kalan son merminin, yıkılan her minarenin, içilen şehadet şerbetinin, kağnıyı bedeniyle çeken her kadının, rengi kanla değişen her denizin sonunda şükürle, mutlulukla göndere bayrağı çekmesinin adıdır 30 Ağustos.

Bizim için şeref ve minnetle anılan bir gündür 30 Ağustos. Bize bu büyük zaferin gururunu emanet eden başta Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit, gazi ve elinden gelen ne varsa tam bağımsızlık adına veren herkesi, “ilelebet payidar kalacak” bir vatan bıraktıkları için saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

