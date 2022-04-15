Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Erzurum’un Uzundere ilçesi Yayla Mahallesi'nde, Gölet Şantiyesi Beton santralinden 1 milyon TL değerinde, 750 metre sanayi tipi kablo çalan hırsızlar jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayının ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde, olayı Y.E. ve C.Y. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Y.E. ve C.Y. gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Şahısların kabloları çalarak yaktıklarını, hurdaya dönüştürdükleri kabloları da K.A. isimli şahsa ait ticari taksi ile götürerek hurdacılar sitesinde H.A. isimli şahsa sattıklarını itiraf etti.

Olayla ilgili Y.E. ve C.Y. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanırken, K.A. isimli taksi şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca H.A. isimli hurdacıya hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edildiği belirtildi.

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