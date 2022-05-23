"Türk Mutfağı Haftası" etkinliği çerçevesinde Erzurum’un yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanından düzenlenen etkinlik de katılımcılara Erzurum’un yöresel lezzetleri olan ayran aşı, demir tatlısı, su böreği ve Erzurum şerbetinin hem tanıtımı hem de ikramı yapıldı. Yakutiye Medresesi önünde program düzenlendi.

Etkinliğe katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, stantları ziyaret ederek ocak başına geçti. Memiş, demir tatlısı pişirerek vatandaşlara ikram etti.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Vali Memiş, “81 vilayette Türk mutfağına yönelik tanıtımlara başladık. Erzurum'da bu anlamda son derecede zengin bir sahip ilimiz. Öncelik olarak Cağ Kebap'ta tanınıyoruz ama onun dışında lor olması, kadayıf dolması, yine hayvansal ürünler, hem et hem de süt ürünleri, peynirlerimiz, pestilimiz, kömemiz, İspir fasulyemiz, hepsi hem sağlıklı hem de son derece değerli mutfak ürünleri, değerli besinlerimiz. Burada burada tescilli ürünlerimiz olan ayran aşı, demir tatlısı ve su böreğini ve Erzurum şerbetinin tanıtımını yaptık. Bu sağlıklı ürünlerin beslenmemizde çok önemli bir yeri olduğunu da biliyoruz. Türk mutfağı çok değerli, sağlıklı bir mutfak. Protein esaslı, protein değeri yüksek olan Erzurum'daki mutfağında ayrı bir yeri var” dedi.

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