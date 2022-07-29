Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum’da kampa girdi Prova çalışmaları nefes kesti

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Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum’da kampa girdi. Rus sporcular, 15 gün boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.

Erzurum Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Çelebi, Erzurum’da alt yapı ve tesislerin üst seviyede hizmet vermesinin yanı sıra yurt dışından kamp taleplerini değerlendirilerek program dahilinde gelen takımlara misafirperverlik gösterdiklerini belirterek, Rusya’nın Mozarteum Artistik Buz Pateni Milli Takımı’nın 15 gün süreyle Erzurum’da hazırlık çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Mozerteum Artistik Buz Pateni sporcuları, Palandöken Buz Paten Salonu’nda antrenörler nezaretinde günde 4 saat çalışma yaparak hazırlıklarına devam ediyor. 11 kişilik sporcu kafilesi, 10 Ağustos'ta birinci etap kamp çalışmasını tamamlayarak ülkelerine dönecek.

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