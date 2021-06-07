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Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor

Erzurum Şehir Hastanesinde bir ay önce başlatılan uygulama ile yenidoğan bebeklerin kimliği, hastaneden taburcu olmadan ve evlerine gitmeden çıkartılıyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor
AA

Erzurum'da e-Tescil (Doğum) uygulamasına geçen Şehir Hastanesinde, yenidoğan bebeklerin nüfus tescil işlemleri, Nüfus Ve Vatandanşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Bebeklerin hastaneden taburcu olmadan ve evlerine gitmeden önce nüfus cüzdanına sahip olduğu uygulama sayesinde aileler de çocuklarına nüfus cüzdanı çıkarmak için nüfus müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmadan zamandan tasarruf ediyor.

- Yenidoğanların nüfus tescil işlemleri hastaneden taburcu olmadan önce yapılıyor

Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu, AA muhabirine, yenidoğan bebeklerin nüfus tescil işlemlerinin hastaneden taburcu olmadan önce yapıldığını söyledi.

Uygulamanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşın işlerini kolaylaştırmak adına da güzel olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Hastane olarak bu işlemlerin yapılmasına adapte olduk. Bebek dünyaya geldiğinde anne ve babanın bebeğin ismi konusunda mutabık kalması koşuluyla aldığımız imzalar kaşlığında, doldurulan formla nüfus tescilini yapıyoruz. Bebek eve gittiğinde nüfus cüzdanı da evine gitmiş oluyor. Bu işlemle ailenin tekrar nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor." dedi.

Kadıoğlu, personelin bu konuda gerekli eğitimi aldığını ve yaklaşık 1 aydır hastanede yenidoğanlara kimlik çıkarıldığını belirterek, ailelerin uygulamadan ziyadesiyle memnun olduğunu aktardı.

Nüfus cüzdanı işlemi için bebeğin ismi konusunda ailenin kesin kararının yanı sıra çiftin resmi nikahlı olması ve tekil doğum şartı arandığına dikkati çeken Kadıoğlu, bu şatlara uyulduğu taktirde bebeğin nüfus tescilinin yapıldığını ve yaklaşık 3 gün içinde nüfus cüzdanının eve teslim edildiğini anlattı.

Kadıoğlu, Kovid-19 salgınının başından beri kadın doğum birimlerinin aktif çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çalışma sistemimiz salgının başlamasıyla nasıldıysa şimdi de öyle. Her hastayı Kovid-19 gibi kabul ettik. Pozitif çıkan anne ve bebekleri izole ettik. Vakalarımız azaldı, inşallah tedbirler ve aşıyla bu işten kurtulacağız. Salgın döneminde ekibin çoğu Kovid-19 oldu, ama kazasız belasız zorlu süreci atlattık. Aileler de Kovid-19 salgını nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadı, eşlerinin yanına gidemedi, çocuklarını göremedikleri zamanlar oldu."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Kadıoğlu, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

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