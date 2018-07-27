Esad rejimi, terör örgütü YPG ile masaya oturdu!

Suriye'deki Beşar Esad rejimi, terör örgütü YPG/PKK ile başkent Şam’da bir araya gelerek, örgütün işgal ettiği alanların idaresine ilişkin detayları ele aldı.
Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatın ardından, örgütle Esad rejimi arasındaki temas trafiği hızlandı.
AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejim ve YPG/PKK'lı teröristler, Şam'da örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detayları görüştü.
Kaynaklar, görüşmenin gündem başlıklarının askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye’ye karşı iş birliği olduğunu belirtti.
Rusya'nın geçen sene Astana ve Cenevre görüşmelerinin muhataplarına sunduğu anayasa taslağının da masaya yatırıldığını ifade eden kaynaklar, rejim ve YPG/PKK'nın bu metin üzerinde karşılıklı çalışılmasında prensipte anlaştığını aktardı.
Görüşmeye YPG/PKK işgalindeki alanlarda ABD'nin girişimiyle kurulan, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye'nin Geleceği Partisi adlı oluşumun başkanı İbrahim Katfan ve örgütün 10 Aralık 2015'te kendine yakın bazı küçük gruplarla kurduğu "Suriye Demokratik Meclisi/Konseyi"nin sözde eşbaşkanı İlham Ahmed de katıldı.
Ahmed, Rusya Today televizyonuna dün yaptığı açıklamada askeri ve siyasi konuların görüşüleceğini duyurmuştu.
AA, 16 Temmuz'daki haberinde rejim ve terör örgütünün temaslarının arttığını, örgütün işgalindeki barajların ve bazı enerji sahalarının işletmesinin rejime devri için anlaştığını duyurmuştu.
ESAD: İDLİB ÖNCELİĞİMİZ
Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad, İdliblileri ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) çalışanlarını öldürmekle tehdit etti.
Esad, Rus TASS haber ajansına dün verdiği röportajda, "İdlibliler ya teslim olacak ya da ölecek." ifadesini kullandı.
Röportajda, İdlib'in öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Esad, Özgür Suriye Ordusu ve Sivil Savunma çalışanlarını da "terörist" olarak nitelendirdi.
Rejimle anlaşmayı kabul etmeyen Sivil Savunma görevlilerini "bitireceği" tehdidinde bulunan Esad, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu vurguladı.
Esad, ülkenin birçok noktasındaki rejim saldırılarından kaçarak yüzbinlerce sivilin sığındığı İdlib'deki sivilleri işaret ederek, "Teröristler her neredeyse gerekeni yapacağız." diyerek, yaklaşık 3 milyon sivili tehdit etti.
Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak Esad rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'e zaman zaman saldırmaya devam ediyor.
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