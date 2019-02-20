Kastamonu’da yaşayan Nazmiye Sakallıoğlu, iki yıl önce eşarbını bağlamak için ağzına aldığı toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu. Yuttuğu iğneyi su içerek çıkarmaya çalışan Nazmiye Sakallıoğlu, bunda başarılı olmadı.
İHA'nın haberine göre; öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuruda bulunan Nazmiye Sakallıoğlu, alerjik diye geri gönderildi. Son olarak Kastamonu Devlet Hastanesine müracaatta bulunan Sakallıoğlu'nun, yapılan kontrollerinde akciğerinde 3 santim uzunluğunda toplu iğne olduğu saptandı.
Kastamonu Devle Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tarık Yağcı ve ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla toplu iğneyi bronkoskopi yöntemiyle çıkardı. Nazmiye Sakallıoğlu ise, öksürüğünün kesildiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.
2 YILDIR GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU
Hastanın iki yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle başvuruda bulunduğunu söyleyen Kastamonu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tarık Yağcı, “Yabancı cisim aspirasyonları daha çok çocukluk yaş gruplarında karşımıza çıkmakla beraber nadir de olsa yetişkin gruplarında karşımıza çıkabiliyor. Yabancı cisim aspirasyonları herhangi bir semptom vermeyeceği gibi geçmeyen öksürük, hırıltılı soluma, kanlı balgam ve solunumun durmasına da neden olabiliyor. Yapılan tetkiklerde sol akciğerde yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle hastaya cilt bronkoskopi uyguladık. Bu cismi bronkoskopi ile kameralı yöntemle açık ameliyata gerek kalmadan çıkarttık. İşlem komplikasyonsuz sonuçlandı ve hastamız sağlığına tekrar kavuştu” dedi.
OPERASYON 1,5 SAAT SÜRDÜ
İğnenin yaklaşık 2,5-3 santim uzunluğunda bir iğne olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yağcı, “Akciğerde kalan yabancı cisimler, akciğerin harap olmasına, kronik akciğer enfeksiyonuna, tekrarlayan zatürreye, kanlı balgamlara neden olabilir. Bunun için hastanın kronik akciğer enfeksiyonundan korunması için yabancı cisimlerin çıkartılması gerekiyor. Yabancı cisim, akciğerde kaldığı sürece yaşamsal tehlike arz eder. Ameliyatımız yaklaşık 1,5 saat kadar sürdü” şeklinde konuştu.
“EŞARBIMI BAĞLARKEN TOPLU İĞNEYİ YUTTUM"
Eşarbını bağlarken toplu iğneyi yuttuğunu belirten Nazmiye Sakallıoğlu ise, “Eşarp bağlarken iki tane iğneyi ağzıma aldım, bir tanesi de elimdeydi. Sonra iğnenin bir tanesi kayboldu. Yuttuğumu tahmin ettim. Arkasından su falan içtim ama belki düşer diye. Sonra iki yıl boyunca doktor gezdik. Ankara, İstanbul, Karabük, Çankırı'ya gittik. Herkes bu öksürüğün gıcık veya alerjik olduğunu söyledi. Alerji hapı verip gönderiyorlardı. Tekrar devlet hastanemizdeki doktora geldim. Film çekti ve iğneyi gördü. Operasyonum çok güzel geçti. Şimdi çok iyiyim” diye konuştu.
“HANIMLARA TAVSİYEM AĞIZLARINA TOPLU İĞNE ALMASINLAR"
Kadınlara tavsiyede bulunan Nazmiye Sakallıoğlu, şöyle konuştu: “Hanımlara tavsiyem, iğneyi ağızlarına almasınlar. Çok zor bir şey. Açık ameliyat olacaktım çok zor ve tehlikeli dediler. Bir gece yoğun bakımda kaldım. Şu an çok iyiyim ve sağlığıma kavuştum. Şimdi öksürüğüm de yok, kesildi.”
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