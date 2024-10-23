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        Haberler Röportajlar Hadise'nin cüretkâr sahneleri dikkat çekti - Magazin haberleri

        'Esas Oğlan'ın tanıtımı yapıldı

        Hadise'nin ilk kez oyunculuk performansı sergilediği 'Esas Oğlan'ın tanıtımı yapıldı. Tanıtımda Hadise'nin cüretkâr sahneleri dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:23
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        Cüretkâr sahneleri dikkat çekti
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        Hadise, 'Esas Oğlan' ile ilk kez oyunculuk performansı sergiledi. 'Esas Oğlan'ın tanıtımında Hadise'nin cüretkâr sahneleri dikkat çekti.

        Hadise, başrolü; Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile paylaştığı; aşk hayatında dikiş tutturamayan iki kadının hikâyesini anlatan 'Esas Oğlan' için diziye özel iki şarkı hazırladı.

        İlk şarkı, Santiana’nın 'Miss America' adlı parçasının Türkçe uyarlaması olan 'Baksana Bana'... Bu eser, ilk olarak 1976'da Ülkü Aker’in sözleriyle Işıl German tarafından seslendirildi.

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        Aşk hayatında dikiş tutturamayan iki kadının ‘esas oğlan’ı bulma arayışını anlatan dizide 'Ceren' (Hadise), aşkı ve duygusallığı hayatının merkezine koymuş iflah olmaz bir romantik 'Selma' (Seda Bakan) ise mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir.

        Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bu iki kadın, hayatlarına çeki düzen vermek ve doğru erkeği bulmak için birbirlerine yardım ederler. Ancak bu süreçte hayatları büyük değişime uğrar.

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        BKM yapımı olan 'Esas Oğlan'ın senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturdu.

        'Esas Oğlan', 22 Kasım’da Türkiye’nin GAİN’de yayınlanacak.

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