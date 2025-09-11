Esenyurt'ta öğrencilere "Eskart" desteği

Esenyurt Belediyesi'nden öğrencilere "Eskart" desteği
İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için "Eskart" uygulamasını hayata geçirdi
Giriş: 11.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:30
Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak için "Eskart" uygulamasıyla kırtasiye desteği sağlıyor.
Uygulama ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, Eskart ile anlaşmalı kırtasiyelerden okul malzemelerini alabiliyor. Öğrencilerin kırtasiye alışverişlerinde kullanabildiği Eskart ile ailelerin yükü hafifletilirken, ilçe esnafına da katkı sağlanıyor.
