Eşi ile ağabeyini kürekle döverek hastanelik etti

Eşi ile ağabeyini kürekle döverek hastanelik etti

Eşi ile ağabeyini kürekle döverek hastanelik etti Çorum'da bir kişi, karısı ile kendi ağabeyini kürekle döverek hastanelik etti. Saldırgan koca gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:22 facebook

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