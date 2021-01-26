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Eşinden kalan miras parasıyla evlenmek isteyen kişi dolandırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, 4 yıl önce ölen eşinden kalan miras parasıyla yeniden evlenmek isterken dolandırıldı.

Eşinden kalan miras parasıyla evlenmek isteyen kişi dolandırıldı
AA

Bayramiç ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Ali Güven'in eşi Münire Güven 4 yıl önce hayatını kaybetti.

Bir süre evlenmeyi düşünmeyen Güven, yakınlarının tavsiyesi üzerine ikinci evliliğini yapmaya karar verip Gülay Ş. ile tanıştırıldı.

Gülay Ş. ile evlilik hazırlığı yapmaya başlayan Ali Güven eski eşine ait tarlanın satılmasından kendisine kalan 35 bin liralık miras parasını bu işte kullanmak istedi.

Hazırlıklar sürdüğü sırada İzmir'e eş adayının yanına gidip burada alışveriş yapan Güven, bankadaki parasını çekip Gülay Ş'ye verdi.

Gülay Ş. evdeki eşyalarını alıp geleceğini belirtip Ali Güven'in yanından ayrıldı.

Bir süre burada bekleyen yaşlı adam, dolandırıldığını anlayıp memleketi Bayramiç'e geri döndü.

Bayramiç Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayette bulunan Güven, şüpheli kadının yakalanmasını ve parasının geri iade edilmesini talep etti.

Güven, AA muhabirine, maddi durumunun iyi olmadığını söyledi.

Solunum hastalığı ile mücadele ettiğini belirten Güven, "Vefat eden eşimden miras tarladan gelen 35 bin liram vardı. Bu parayla da yeniden evlenme hayali kurdum ama mahvoldum. Gülay Ş.'ye bir türlü ulaşamadım. Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bana evlilik için yardımcı olan kişi de şahit oldu. Bütün param gitti, çok zor durumdayım. 800 lira yoksulluk aylığıyla yaşamaya çalışıyorum. Bir arkadaşımın oturmam için verdiği evde yaşıyorum. Evimin elektriği bile yok. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti. Yalnızlık zor, evleneyim dedim olmadı. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Beni bu hale kadının bulunmasını istiyorum." dedi.

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