Eşiyle aşk iddiasıyla kadının ayağının kırılmasına neden olan kadına ceza 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de, eşiyle aşk yaşadığını düşündüğü S.Ç. isimli kadının ayağının kırılmasına neden olan N.Ö.'nün yargılandığı davada karar çıktı.

Olay, 20 Ocak'ta meydana geldi. N.Ö. isimli kadın, kocasının ilişkisi olduğunu öne sürdüğü S.Ç. ile bir çay ocağında karşılaştı. Burada iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında N.Ö., iddiaya göre "Sen benim ocağımı yıktın" diyerek S.Ç.'yi itti ve ayağının kırılmasına neden oldu. Şikâyet üzerine N.Ö. hakkında, "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık N.Ö. ile mağdur S.Ç. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamayı kabul etmeyen N.Ö., "Kesinlikle tabure atmadım. 'Eşimden uzak dur' dedim. Aramızda tartışma oldu. İttim. Ayağının neden kırıldığını bilmiyorum. Suçsuzum" dedi.

"KESİNLİKLE EŞİ İLE İLİŞKİM YOK"

Şikâyetçi olduğunu söyleyen S.Ç. ise, "Kesinlikle sanığın eşi ile ilişkim yok. Kesinlikle ilişkiye girmedim. Sosyal arkadaştık. Çay ocağında tavla oynarken bir kadın geldi. Bana hakaret ederek saldırdı. Saçlarımı çekti. Tabureye vurdu. Ayağıma tekme attı. Ayağım kırıldı" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık N.Ö.'yü, "yaralama" suçundan 8 ay 2 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın cezasını ertelemedi.