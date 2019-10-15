Eski Bakan Ali Topuz yaşamını yitirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "Partimizin iktidarında bakanlık görevlerinde bulunan, grup başkanvekilliği dönemini örnek aldığımız, değerli siyaset adamı Ali Topuz'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" dedi.

ALİ TOPUZ KİMDİR?

1932 yılında Rize'de doğan Ali Topuz, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre mimarlık yapan Topuz, daha sonra Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneğinde yönetim görevleri üstlenen Ali Topuz, İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı.

15., 16., 18., 20. ve 22. dönem CHP İstanbul Milletvekili olan Topuz, 15. dönemde İmar ve İskân Bakanlığı, 16. dönemde Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Topuz, evli ve iki çocuk babasıydı.