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        Eski eş ile kayınpedere kanlı pusu

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Yaralanan baba ile kızı hastaneye kaldırılırken zanlı polise giderek teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:16
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        Eski eş ile kayınpedere kanlı pusu
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde K.T. (28) ile babası A.T. (54), otomobille Kayseri Caddesi'nde seyir halindeyken K.T'nin bir süre önce boşandığı kocası S.G'nin silahlı saldırısına uğradı.

        Yaralanan baba ile kızı, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Tomarza Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şüpheli S.G, olaydan sonra polis ekiplerine teslim oldu.

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