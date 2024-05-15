Eski eş ile kayınpedere kanlı pusu Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Yaralanan baba ile kızı hastaneye kaldırılırken zanlı polise giderek teslim oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:16 facebook

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