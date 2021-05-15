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Eski Hamas lideri Meşal: Şartımız İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'le gerilimin sona ermesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin girişimleri olduğunu ve öncelikle İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkmasının şartları arasında yer aldığını belirtti. Meşal, "Bu milli bir mücadele. Çünkü biz bu topraklarda yaşayan bir halktık ve işgalciler gelip bizi yerimizden etti. Yani bu, işgalcilere karşı bir direniştir" dedi

Eski Hamas lideri Meşal: Şartımız İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması
Halid Meşal: Şartımız İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması
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AA

Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Halid Meşal, TRT Arapça'ya verdiği röportajda, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından gelinen aşamayı değerlendirdi.

İsrail'in ateşle oynadığını, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek mevcut krizi tetiklediğini söyleyen Meşal, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının, işgalci İsrail'i Kudüs'e yönelik saldırısını durdurması için birkaç gün uyardığını vurguladı.

Meşal, "Bu milli bir mücadele. Çünkü biz bu topraklarda yaşayan bir halktık ve işgalciler gelip bizi yerimizden etti. Yani bu, işgalcilere karşı bir direniştir. Onlarla Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı savunma hakkımız var." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin Filistin halkını direniş hakkından mahrum edemeyeceğine dikkati çeken Meşal ayrıca Gazze'nin de Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yanında olma hakkından da yoksun bırakamayacağının altını çizdi.

GERİLİMİN SONA ERMESİ İÇİN HAMAS'IN ŞARTLARI

Meşal, Gazze ve İsrail arasındaki tırmanışın kontrol altına alınmasına yönelik Türkiye, Mısır, Katar ve ABD tarafında hareketlilik olduğunu dile getirdi.

AA'nın haberine göre; taleplerinin Gazze ve Kudüs'teki tırmanışın durdurulması olduğunu belirten Meşal, "En önemli şartlar işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması, halkımıza ve Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ibadet özgürlüğü tanınması ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin durdurulmasıdır." dedi.

Halid Meşal, direniş gruplarının Gazze'deki ambargoya rağmen askeri yeteneklerini geliştirebildiğini ifade etti.

KUDÜS VE GAZZE OLAYLARI

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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