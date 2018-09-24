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Son dakika: Eski İstihbarat Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı

Son dakika... Hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, gizlendiği adreste yakalandı. Nikbay'ın, ağabeyine ait sahte kimlikle yakalandığı öğrenildi

24.09.2018 - 12:35 | Güncelleme:

 

Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alınan Özgür Nikbay'ın sorgusu sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay'ın gizlendiği adresi tespit etti.

Esenyurt'ta bir adrese yapılan operasyonda eski emniyet müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı. Nikbay'ın ağabeyine ait sahte kimlikle yakalandığı öğrenildi.

Daha önceki yıllarda da 19 ay cezaevinde kalan Özgür Nikbay'ın hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    bütün eski yöneticileri araştırılmalı hakında hiç bir delil yokken fetocuların bir iftirasıyla hem işlerinden oldular hem ceza verdiler bu kadar zülüm olmaz
  • Misafir 23 dakika önce
    20 sene sonrada fetoculer başa gelir tayyipcileri iceri alir.sorun kendini kiraya veren insanda.herkes isini yapsin hak etmiyorsa torpille makama gecmesin
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