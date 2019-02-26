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Cinsel saldırı suçundan yargılanan ve beraat eden Ümit Karan’ın istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlandı.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, eski milli futbolcu Ümit Karan iddiaya göre, oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan 37 yaşındaki İ.A.’ya cinsel saldırıda bulundu. 2015 yılında gerçekleşen olayda İ.A.’nın şikayeti üzerine Karan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski milli futbolcu delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.
YENİDEN YARGILAMA KARARI
Beraat kararının ardından İ.A. avukatı aracılığı ile karara itiraz etti. Karan’ın cezalandırılmasını istedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi yeniden yargılama kararı aldı.
“PSİKOLOJİSİ BOZULDU”
İstinaf Mahkemesindeki yargılamanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Ümit Karan ve avukatı gelmezken, mağdur İ.A. ile avukatı duruşmada hazır bulundu. İ.A. daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini ve Karan’dan şikayetçi olduğunu söyledi. Avukatı ise müvekkilinin olay sonrasında psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Sanık kat sakinlerinden biridir. Müvekkilim onun çalışanı olması sebebiyle iyi davranmak, işini iyi yapmak zorundadır. Müvekkilim de bu şekilde iyi davranmıştır” dedi.
DURUŞMAYA GELMEYİNCE, ZORLA GETİRME KARARI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, usulüne uygun tebligata rağmen Ümit Karan ve avukatının duruşmaya gelmediğini belirtti. Ümit Karan’ın önümüzdeki celse duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, Karan’ın avukatının duruşmayı takip etmemesi nedeniyle İstanbul Barosu’ndan avukat tayin edilmesini de kararlaştırdı.
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