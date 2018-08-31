Lisa Appleton, bir dönemin en çok izlenen reality show programlarından birinin yıldızı olarak tanınmıştı. Appleton, bugünlerde kirasını ödeyemediği için evinden atıldı, şimdi duşunu derede alıyor ve tek odalı küçücük evinde hayat mücadelesi veriyor
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Ülkemizde de bir dönem Biri Bizi Gözetliyor adıyla yayınlanan Big Brother adlı reality show ile adını duyuran Lisa Appleton, hayatını bir türlü düzene koyamadı. Bir süre önce kirasını ödeyemediği gerekçesiyle evinden atılan Appleton, şimdi Wolverhampton'da ormanın içindeki tek odalı bir ağaç evde yaşıyor. Koşulları öylesine zor ki duşunu bile derede alıyor. Üstelik yaşadığı evin elektriği ve suyu da yok.
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Appleton, bir süre önce İngiliz gazetelerine verdiği bir röportajda, "Sanırım 50 yaşında birinin kendine ait bir evde yaşaması çok daha iyi olurdu. Şu an içinde bulunduğum yaşam koşulları nedeniyle büyük bir şok yaşıyorum" diye konuştu.
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Geceliği 5 Sterlin'e kiraladığı ağaç evde yaşayayan Lisa Appleton, "Orada geceleri tek başına olmak zor. Bu düşünce yüzünden uyuyamıyorum" dedi.
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Appleton, özellikle geceleri yaşadığı bu karamsar ruh haline nasıl dayandığını ise, "Yıldızlara bakıyorum ve babamın oralardan bir yerden beni izlediğini görüyorum" ifadeleriyle anlattı.
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Lisa Appleton, sürdürdüğü bu hayatın "bir oyun" ya da "bir kurgu" olduğudunu ileri sürenlere de ateş püskürdü. Appletıon, bütün bunları komik yorumlar olarak nitelendiriyor.
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Bazılarının da, "Umarım o ağaç evden düşmezsin. Çünkü tonlarca ağırlığın var" gibi yorumlarla kendisini alaya aldığını belirten Appleton "Oysa ben hayatımı yeniden kurmaya çalışıyorum" diye konuşuyor.
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Bir satış işinde çalıştığını belirten Lisa Appleton, hayatının bir an önce yoluna girmesi için elinden geleni yaptığını da anlatıyor.
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Yıllar önce bir kez daha evsiz kaldığını ve bu yüzden yıkıldığını söyleyen Appleton, "Ama bu kez eskisinden çok daha güçlüyüm" şeklinde konuştu.
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Çalıştığı işe yürüyerek gidip geldiğini söyleyen eski TV yıldızı, böylece her kuruşunu tasarruf ettiğini de sözlerine ekliyor.
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