1 | 9

Ülkemizde de bir dönem Biri Bizi Gözetliyor adıyla yayınlanan Big Brother adlı reality show ile adını duyuran Lisa Appleton, hayatını bir türlü düzene koyamadı. Bir süre önce kirasını ödeyemediği gerekçesiyle evinden atılan Appleton, şimdi Wolverhampton'da ormanın içindeki tek odalı bir ağaç evde yaşıyor. Koşulları öylesine zor ki duşunu bile derede alıyor. Üstelik yaşadığı evin elektriği ve suyu da yok.