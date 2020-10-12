Eskişehir'de anne, baba ve kardeşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Zafer Mahallesi Özefe Sokağı'nda bir evde yaşayan E.E. (16) ile babası Kadir E, annesi Safiye E. ve kardeşi Yusuf E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu E.E, üzerinde taşıdığı bıçakla anne, baba ve erkek kardeşini bıçakladı.

Yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden Kadir E'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.