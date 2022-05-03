Eskişehir'de yollar göle döndü 0:00 / 0:00

AA

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki birçok iş yeri ve apartmanın giriş kısımlarını su bastı.

Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı. Park ve bahçelerin yanı sıra araçların üzerleri beyaza büründü.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.





METREKAREYE 10 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan ve 10 dakika süren sağanak sonucu metrekareye yaklaşık 15 kilogram yağış düştüğü bildirildi.