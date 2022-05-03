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Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de yollar göle döndü
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Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı

Eskişehir'de yollar göle döndü
Eskişehir'de yollar göle döndü
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AA

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki birçok iş yeri ve apartmanın giriş kısımlarını su bastı.

Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı. Park ve bahçelerin yanı sıra araçların üzerleri beyaza büründü.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.


METREKAREYE 10 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan ve 10 dakika süren sağanak sonucu metrekareye yaklaşık 15 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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