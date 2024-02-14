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        Drift atan motosikletliye 51 bin 694 lira ceza

        ESKİŞEHİR'demotosiklet ile drift atan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira idari para ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:10
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        Drift atan motosikletliye 51 bin 694 lira ceza
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        ESKİŞEHİR'demotosiklet ile drift atan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira idari para ceza kesildi.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi yaya devriyeleri, C.B.'nin motosikletle drift attığını tespit etti. Durdurulan C.B.'nin yapılan kontrolünden ehliyetinin olmadığı belirlendi. C.B.'ye 51 bin 694 lira, motosiklet sahibine ise 12 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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