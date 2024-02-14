Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu, Bozan ve Sevinç'i ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Alpu ilçesine bağlı iki mahalleye ziyarette bulundu.

Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi.

Çamurlu sokaklarda incelemeler yapan Hatipoğlu, Alpu ilçesindeki altyapı ve çevre düzenlemesinin yetersizliğine dikkati çekti.

"Alpu'ya ne zaman gelsek gördüğümüz tek şey çöp, çamur ve çukur." diyen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Her yerde yağmur yağıyor ama şu yolların haline bakın. Altyapı düzenlemesi yaptık diyorlar ama hani nerede? Böyle altyapı mı olur? Ya hu bir ilçede hiç mi hizmet olmaz. Kaldırım, yol, çukur çok. İnsanlar bıkmış durumda. İnşallah gelecek dönemde bu ve bunun gibi tüm sorunları çözeceğiz. Vatandaşa hizmet edeceğiz diyoruz, edeceğiz de ama maalesef şimdiki yönetimler bırakın hizmet etmeyi, sorumluluklarını bile yerine getirmemişler. Böyle belediyecilik olmaz." dedi.