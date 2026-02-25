Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 17:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir evden hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin kapsamlı çalışmaları sonucunda hırsızlık şüphelilerinin G.D. ve E.A.İ. olduğu tespit edildi.

        2 zanlı düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        İtalya'dan Anadolu Üniversitesi'ne Erasmus kapsamında akademik ziyaret
        İtalya'dan Anadolu Üniversitesi'ne Erasmus kapsamında akademik ziyaret
        Eskişehir'de ilginç kaza; belediye ekipleri yaşlı çiftin evini adeta başına...
        Eskişehir'de ilginç kaza; belediye ekipleri yaşlı çiftin evini adeta başına...
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı üniversite öğrencilerini uyardı
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı üniversite öğrencilerini uyardı
        Eskişehir'de "Siber Suçlar Farkındalık Paneli" düzenlendi
        Eskişehir'de "Siber Suçlar Farkındalık Paneli" düzenlendi
        Eskişehir'de yol çalışmasında evin duvarının bir kısmı yıkıldı
        Eskişehir'de yol çalışmasında evin duvarının bir kısmı yıkıldı
        İnme riskini azaltmak için ameliyatsız müdahale
        İnme riskini azaltmak için ameliyatsız müdahale