        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de yol çalışmasında evin duvarının bir kısmı yıkıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol genişletme çalışması sırasında tek katlı evin duvarının bir kısmı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Eskişehir'de yol çalışmasında evin duvarının bir kısmı yıkıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen yol genişletme çalışması sırasında tek katlı evin duvarının bir kısmı yıkıldı.

        Yeşiltepe Mahallesi Seyitali Sokak'ta sürdürülen çalışma sırasında iş makinesiyle yapılan müdahale sırasında 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan'a ait evin salon duvarı zarar gördü. Duvarın bir kısmının yıkılmasıyla evin içi kısmı dışarıdan görünür hale geldi.

        Belediye ekipleri, zarar gören duvarın onarımı için çalışma başlattı.

        Ev sahibi Aydoğan, AA muhabirine, çalışmaları dışarıdan takip ettiği sırada durumu fark ettiğini söyledi.

        Sokakta yol çalışması olduğunu belirten Aydoğan, "Yola doğru bir bölüm gidiyordu. İş makineleri dükkanları kaldırırken benim evin duvarına da denk geldi. Salon duvarı yıkıldı. İçerisi dışarıdan görünüyor." dedi.

        Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını ifade eden Aydoğan, "Ekiplere orada benim evim var dikkat edin derken o sırada benim evin duvarı da yıkıldı. Bahçede briket duvarım vardı, benim kiremitlerimi kendi kiremitleri sanmışlar. Orası da göçtü, bir kaza oldu. Arkadaş göremedi herhalde." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

