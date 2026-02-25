Canlı
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:34
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda 3 kişinin, Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlendi.

        Jandarma, düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan incelemelerde, 3 dedektör, 8 metre halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

