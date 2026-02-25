Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Eskişehir'de 694 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Eskişehir'de 694 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla temin edilen gümrük kaçağı sigaraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Kaçak sigaraları haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya süreceği değerlendirilen şüphelinin Mahmudiye ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Operasyon düzenlenen zanlının aracında yapılan aramada, 694 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Jandarma 694 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Jandarma 694 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Metruk evde yaşam mücadelesi veren Celal amca huzurevine alındı
        Metruk evde yaşam mücadelesi veren Celal amca huzurevine alındı
        Görme kabiliyetini kaybeden spiker, mesleğine dönmeyi her şeyden çok istiyo...
        Görme kabiliyetini kaybeden spiker, mesleğine dönmeyi her şeyden çok istiyo...
        Cunudiye Mahallesi'nde Ramazan dayanışması
        Cunudiye Mahallesi'nde Ramazan dayanışması
        Alpu Kaymakamı Timur, ortaokul öğrencileriyle iftar yaptı
        Alpu Kaymakamı Timur, ortaokul öğrencileriyle iftar yaptı
        Liseli kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu
        Liseli kick boks sporcusu Türkiye şampiyonu oldu