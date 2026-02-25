MHP Eskişehir İl Başkanlığından ramazan ayında destek
MHP Eskişehir İl Başkanlığınca ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Çalınmadık Kapı, Girilmedik Gönül Bırakmamak" anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan alışveriş kartlarının oluşturulan ekipler aracılığıyla ailelere ulaştırıldığı belirtildi.
Ziyaretlerin ramazan boyunca devam edeceği kaydedilen açıklamada, il başkanlığı görevlilerinin yardımları büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiği vurgulandı.
Vatandaşları rencide edici herhangi bir fotoğraf ya da görüntüye yer verilmediği ifade edilen açıklamada, çalışmaların ramazanın dayanışma ve paylaşma ruhuna uygun şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada ayrıca destek veren hayırseverlere teşekkür edildi.
