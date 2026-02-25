Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı.

        H.D. idaresindeki 54 FF 007 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Z.K.'ya çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Bu da 'mobil' davulcu Sokakları motosikletiyle turlayan davulcu dikkat çekt...
        Bu da 'mobil' davulcu Sokakları motosikletiyle turlayan davulcu dikkat çekt...
        Eskişehirli badmintonculardan Türkiye Şampiyonası'nda madalya yağmuru
        Eskişehirli badmintonculardan Türkiye Şampiyonası'nda madalya yağmuru
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Jandarma 694 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Jandarma 694 paket kaçak sigara ele geçirildi