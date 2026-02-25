Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. H.D. idaresindeki 54 FF 007 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Z.K.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.