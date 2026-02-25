Eskişehir'de "Siber Suçlar Farkındalık Paneli" düzenlendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki üniversitelerin desteğiyle öğrencilere yönelik "Siber Suçlar Farkındalık Paneli" gerçekleştirildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında, teknolojinin hızla gelişmesinin hayatı kolaylaştırırken suç yöntemlerinin çeşitlenmesine yol açtığını söyledi.



Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarının toplumun birçok kesimini etkileyen önemli bir sorun haline geldiğini kaydeden Karakülah, "Bu süreçte dikkat çekmek istediğimiz konulardan biri ise banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması veya kiralanmasıdır." dedi.



Gençlerin bazen kolay kazanç vaadiyle bazen de farkında olmadan banka hesaplarını başkalarına kullandırabildiğini ya da kiralayabildiğini ifade eden Karakülah, bu tür davranışların sadece etik açıdan değil hukuki açıdan da ciddi sonuçlar doğurduğunu aktardı.



Hesabını kullandıran kişinin dolandırıcılık suçunun doğrudan faili olmasa bile suça iştirak eden ya da suç gelirinin aklanmasına aracılık eden kişi olarak yargılanabildiğini ifade eden Karakülah, şöyle devam etti:



"Bu durum telafisi güç mağduriyetlere yol açmaktadır. Hiçbir maddi kazanç vaadi geleceğinizi riske atmaya değmez. Banka hesapları kişiye özeldir ve hukuken sorumluluğu da tamamen hesap sahibine aittir. 'Sadece hesabını kullanacağız', 'Kısa süreliğine lazım', 'Hiçbir sorumluluğun olmayacak' gibi ifadeler çoğu zaman suç organizasyonlarının kullandığı yanıltıcı söylemlerdir."



Hukukçulara ve akademisyenlere bu noktada önemli görevler düştüğünü vurgulayan Karakülah, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Toplumun bilinçlendirilmesi, gençlerin hukuki riskler konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesi ve suçla mücadelede önleyici hukuk yaklaşımının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hukukun sadece yaptırım değil aynı zamanda koruyucu ve bilinçlendirici bir işlevi olduğu unutulmamalıdır. Bizler yargı mensupları olarak suçla mücadele ederken aynı zamanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bilgilendirme çalışmalarına da önem veriyoruz. Amacımız cezalandırmaktan önce bilinç oluşturmak, özellikle gençlerimizi bu tür risklerden uzak tutmaktır."



Hukuka uygun davranmanın yalnızca bir zorunluluk değil aynı zamanda bireyin kendisine ve topluma karşı sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Karakülah, bilinçli bireyler oldukça bu tür suçların azalacağına ve toplumun daha güvenli bir yapıya kavuşacağına inandığını sözlerine ekledi.



- "Hesabınızı kullandırdığınız anda suçun doğrudan tarafı haline geliyorsunuz"



Bilişim suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Savaş Kılıç ise banka hesabını kiralamanın ilk bakışta masum bir iyilik ya da kolay para kazanma yolu gibi görünse de bu davranışın ciddi bir suçun parçası olduğuna değindi.



Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden "Günlük 2 bin lira kazanç", "Hesabını ver, komisyon al", "Sadece para geçecek, farklı bir şey olmayacak" gibi vaatlerle üniversite öğrencilerinin hedef alındığını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:



"Banka hesabı kişiye özeldir. O hesap üzerinden yapılan her işlemden öncelikle hesap sahibi sorumludur. Hesabınızı kullandırdığınız anda siz artık zincirin en zayıf halkası değil suçun doğrudan tarafı haline geliyorsunuz. Hukukumuz da 'Bilmiyordum' demek cezai sorumluluğu ortadan kaldırmıyor ve ne yazık ki bu da gençlerimizi hedef almaktadır. Bir anlık maddi kazanç uğruna adli soruşturma, sabıka kaydı veya mesleki geleceğinizi riske atmanızı istemiyoruz. Şunu unutmayın, hesabınızı kiraladığınızda sadece hesabınızı değil özgürlüğünüzü ve geleceğinizi de tehlikeye atacaksınız."



Cumhuriyet savcıları Argun Demir Kandemir ile Köksal Sekmen'in sunum yaptığı panele, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

