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        Eskişehir'de çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:10
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        Eskişehir'de çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Eskişehir'de tartıştığı H.C.T. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen Rahman Efe Orak´ın (17) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Odunpazarı ilçesindeki Erenköy Mahallesi´ne getirildi. Orak için ikindi namazının ardından Yunus Emre Camisi´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak ailesinin yakınları ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı. Şeker fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Orak, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Rahman Efe Orak´ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.C.T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen H.C.T. `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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