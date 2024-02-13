Eskişehir'de çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Eskişehir'de tartıştığı H.C.T. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülen Rahman Efe Orak´ın (17) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Odunpazarı ilçesindeki Erenköy Mahallesi´ne getirildi. Orak için ikindi namazının ardından Yunus Emre Camisi´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak ailesinin yakınları ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı. Şeker fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Orak, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Rahman Efe Orak´ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.C.T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen H.C.T. `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.