Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde R.E.O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E.O. bıçakla ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.E.O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlı H.C.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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