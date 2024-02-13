Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan Huzur Mahallesi'ne ziyaret

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hatipoğlu, mahallede incelemelerde bulunarak, çözümü istenen sorunlar hakkında vatandaşları dinledi.

Bardakçı Köyü Kalkındırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne de ziyarette bulunan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, kentteki tüm mahallelerin eşit hizmet görmesi gerektiğini söyledi.

Mahallenin bir bölümünde imara açılan alanların halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Biz muhtarımızla biraz gezdik, o evlerin hali perişan. Bu muhtarlığın üst tarafına verilen imarın iş çözülmesin diye verilmiş bir imar olduğunu görüyoruz. Ne oldu? İmar verildi ama başlayan inşaat yok. Demek ki siz bu imarı verirken vatandaşı ve müteahhitleri dinlememiş, kafanıza göre vermişsiniz. Burada vatandaşın yıllardır beklediği imarı Allah nasip ederse sorunsuz şekilde vereceğiz. Bu imarı Eskişehir'deki müteahhitler ve bu evlerde yaşayan vatandaşlarımız belirleyecek. Şurada 6 kat verildiyse, muhtarlığın altına da 6 katı vereceğiz. Bunu verdiğimiz takdirde vatandaşlarımızı rahatlayacak. Biz tüm mahalleler, Vişnelik Mahallesi kalitesine gelene kadar hizmet edeceğiz. Ondan sonra bütün mahallelerimiz aynı kaliteye gelince heykel yapmaya başlayacağız. Sanata ve heykellere hepimizin saygısı var ama bu ne zaman bir değer kazanır biliyor musunuz? Huzur Mahallesi'ndeki vatandaşlarımla, Vişnelik Mahallesi'ndeki vatandaşım aynı hizmeti aldıktan sonra bir değer kazanır."