Elazığ'da çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü
ESKİŞEHİR'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.
ESKİŞEHİR'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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