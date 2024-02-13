Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Elazığ'da çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü

        ESKİŞEHİR'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da çocukların bıçaklı kavgası: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        İsrail'den Refah sınırına saldırı!
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan Huzur Mahallesi'n...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan Huzur Mahallesi'n...
        Eskişehir'de balon futbolu müsabakaları eğlenceli geçiyor
        Eskişehir'de balon futbolu müsabakaları eğlenceli geçiyor
        AK Parti´li Akar: Gazze´de bugüne kadar 12 bin çocuk katledildi
        AK Parti´li Akar: Gazze´de bugüne kadar 12 bin çocuk katledildi
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Eskişehir'de konferansta konuştu...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Eskişehir'de konferansta konuştu...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı...