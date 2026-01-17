Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı.



İlçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 40 ekibi ve 120 personelinin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.



Mahallede bulunan caddelerde ve ara sokaklarda yapılan denetimlerde, 502 kişi ve 183 araç kontrol edildi.



Denetimlerde, 5 araca toplam 38 bin 610 lira ceza uygulandı.

