        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Giriş: 17.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:42
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İlçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 40 ekibi ve 120 personelinin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Mahallede bulunan caddelerde ve ara sokaklarda yapılan denetimlerde, 502 kişi ve 183 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde, 5 araca toplam 38 bin 610 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

