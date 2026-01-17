Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü.

        Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak'taki müstakil bir evde yaşayan yabancı uyruklu A.M. (23) ile M.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında A.M, M.P'yi bıçakladı.

        Evden ayrılan A.M, Alanönü Mahallesi'nde devriye ekiplerine giderek cinayet işlediğini söyledi.

        Şüpheli ile adrese gelen polis ekipleri, karın bölgesinden bıçaklanan M.P'yi hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri M.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatılırken, A.M. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Eskişehirspor sol bekine kavuştu: Recep Pekgöz imzayı attı
        Eskişehirspor sol bekine kavuştu: Recep Pekgöz imzayı attı
        Emniyet Müdürü Fatih Terzi hayatını kaybetti Terzi'nin vefatı hem emniyet c...
        Emniyet Müdürü Fatih Terzi hayatını kaybetti Terzi'nin vefatı hem emniyet c...
        Sultandere'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Sultandere'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Çifteler'de umre yolcuları dualarla uğurlandı Kutsal topraklara umre için g...
        Çifteler'de umre yolcuları dualarla uğurlandı Kutsal topraklara umre için g...
        Mahmudiye'de minik öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş ve karne merasimi...
        Mahmudiye'de minik öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş ve karne merasimi...