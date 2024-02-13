GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren Rahman Efe O. ise Erenköy Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Rahman Efe O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde Rahman Efe O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.

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