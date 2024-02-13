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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:55
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

        75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde Rahman Efe O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Efe O. bıçakla ağır yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Rahman Efe O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan zanlı H.C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaşamını yitiren Rahman Efe O. ise Erenköy Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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