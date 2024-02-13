Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu, AK Parti Beylikova teşkilatı ile buluştu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Beylikova teşkilatı Buluşması'na katıldı.

Buluşmada konuşan Hatipoğlu, "Bugün buraya geldiğimizde şunu gördük ki Cumhur İttifakı tam anlamıyla teşkilatlarıyla organize olmuş, seçime hazırlanmış ve seçim için yapılması gereken her şeyi yapacağını burada gösteriyor. Eskişehir'de vatandaşların ciddi anlamda sıkıntıları var. Bu sıkıntıların yüzde 70 ila 80'i, hep belediye hizmetlerinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunlar, ulaşım, trafik, su ve kentsel dönüşümdür. Bunlarla ilgili iki üç dönemdir CHP belediyesi işleri yürütemiyor. Tabii bunun dışında mevcut yönetimin yaptığı bir hata daha var ki esas bütün şehrimizdeki insanların yaşadığı sorun budur. İnsanlarımızı 'bana oy verenler, bana oy vermeyenler' diye ayrıştırdılar. 'Bana oy verenlere hizmet ederim, oy vermeyenleri cezalandırırım, hizmet etmeyeyim' diyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp'le Büyükşehir ve Odunpazarı belediyelerine layık görüldükleri zaman bütün vatandaşlara eşit mesafede olacaklarını vurgulayan Hatipoğlu, "Eşit hizmet edeceğiz. İnşallah belediye başkanlığımızda önce ötelenmiş, ertelenmiş ve hor görülmüş mahallelerimizi Batıkent seviyesine getireceğiz." dedi.

Tarımın öneminden bahseden Hatipoğlu, Eskişehir'de çiftçilere ayrılan desteğin yetersiz olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarımın ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmama gerek yok. Burada çok çiftçi arkadaşımız var. Bu yönetim aynı zamanda şehrimize şöyle bir ihanet etmiştir. Eskişehir'in tarım alanlarını imara açmıştır, betonlaştırmıştır. AK Parti belediyeciliğimizde tarım alanlarında imar açmak yok. Eskişehir'in konut açığı mı var? Bizim yıllardır imar görmeyen mahallelerimiz var. Bu vatandaşlarımız yıllardır imar bekliyor. Bu imarı o mahallelere vereceğiz. Hem Eskişehir'in konut sorunu çözülsün hem de tarım alanlarımızı betonlaşmadan kurtaralım."

Salgın sürecinde gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"O zaman önümüzdeki yıllar içinde çocuklarımız, geleceğimiz için tarım alanları çok önemli. Biz bu alanları betonlaşmaya mahkum edemeyiz. Şimdi çiftçilere ayrılan pay, destekler çok önemli. Biz büyükşehir belediyesinin bilançosunu incelediğimizde çiftçiye ayrılan pay yüzde 0'lardan başlıyor. Yani virgülden sonrası ile ifade ediliyor. Mesela çiftçiye 4 milyon lira gibi bir tohum destekleri varmış. Ya siz bir sanatçı getirdiniz, 4 buçuk milyon lira verdiniz. Eskişehir'in bütün çiftçilerine ödediğin para 4 milyon. Böyle bir şey olabilir mi? Çiftçilerin bir sanatçı kadar değeri yok mu?"

- Beylikova Kaymakamı Eroğlu'nu ziyaret etti

Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile birlikte Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Beylikova ilçesindeki faaliyetler ve yerel yönetim projeleri hakkında konuşuldu. Hatipoğlu ve Cumhur İttifakı paydaşları, kendilerini makamında ağırlayan Kaymakam Eroğlu'na teşekkür etti.

Kaymakam Eroğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, buradaki ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ricasını kırmayarak, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Kapalı pazar alanında pazarcı esnafının görüşlerini alan Hatipoğlu, "Özkan başkanımın burada yaptığı şu güzel hizmeti Eskişehir'de 25 yılda yapamadılar." değerlendirmesinde bulundu..

Vatandaşlar, Hatipoğlu ve Alp'e seçimlerde başarı temennilerinde bulundu.

- Hatipoğlu, Beylikova Seçim İrtibat Bürosunun açılışını yaptı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, AK Parti Beylikova Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Hatipoğlu, Eskişehir’in bir bütün olarak kalkınarak, Türkiye'nin örnek şehirleri arasında gösterilmesi için gerekli hizmetleri AK Parti belediyeciliğinde alacağını ifade ederek, "İnsanlar Beylikova'dan geçerken şunu düşünüyor, 'Ya Eskişehir'de bir sürü ilçe var ama bu Beylikova bir farklı. Yolları, parkları, kaldırımları farklı. Burada bir fen lisesi, kütüphane, millet bahçesi hatta sosyal tesisler var. Yanında kapalı pazar var.' Diyorlar ki bu ilçeyi nasıl yapmış bu başkan? Diğerleri niye yapamıyor? Tabii ki bir başkan çok çalışırsa, vatandaşlarına eşit davranırsa, oy verene de vermeyene de aynı hizmeti götürürse sonucu bu olur. Tabii bugün geldiğimiz noktada büyükşehirde büyük sıkıntılarımız var. Biz AK Parti belediyeciliğine gönül vermiş adaylar olarak tüm bu sıkıntıları çözeceğiz. Ayrıca ilçelerimizde çiftçimize ve hayvancımıza, büyükşehir belediyemizden çok büyük destekler vereceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın büyükşehirden talep ettiği ulaşımı tüm ilçelerimize götüreceğiz.İnşallah AK Parti belediyeciliğinde köylerdeki arkadaşlarımız kalkınacak, hayvancımız kalkınacak, çiftçimiz kalkınacak ve sonunda Eskişehir kalkınacak." diye konuştu.

- Hatipoğlu Beylikova'da muhtarlarla buluştu

Beylikova'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Hatipoğlu, ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Muhtarlara hazırlanan projeleri aktaran Hatipoğlu, "Eskişehir'de köyleri gezdiğimiz zaman en büyük sıkıntı vatandaşlarımız köyden şehre ulaşımı. Bu sorunu göreve geldiğimizde hiç vakit kaybetmeden çözeceğiz. Bunun dışında Eskişehir'de tarım ve hayvancılık konusunda yeterli destek yok. Diğer belediyelere bakıyoruz, tarım ve hayvancılığa çok büyük destekler vermişler, biz talip olduğumuz göreve geldiğimizde bu desteklerin daha fazlasını vereceğiz.

Ayrıca toprak analizlerine çok önem veriyoruz. İnşallah büyükşehir belediyemize ait mobil araçlar yapacağız. Aradığınız zaman çiftçiye gelecek, hangi vatandaş istiyorsa tarlasının üstünde hemen analiz yapacak ve sonucunu verecek. Bunlara ek olarak, hayvancılık konusunda süt hayvancılığında yetiştirilmek üzere çift bazında hayvan vermek için destekler yapacağız. Aynı zamanda bunların eğitimlerini yapacağız. AK Parti belediyeciliğinde vatandaşımızla el ele tüm sorunları çözerek, hep birlikte refaha ulaşacağız." ifadelerini kullandı.