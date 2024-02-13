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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan kentsel dönüşüm açıklaması:

        AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, kentsel dönüşüm konusundaki vaatlerine ilişkin, "5 yılda en az 25 bin konutu yenilemekten bahsediyoruz. Bu yatırımın Eskişehir'de yaratacağı ekonomiyi, istihdamı varın siz düşünün." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:18
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan kentsel dönüşüm açıklaması:
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        AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, kentsel dönüşüm konusundaki vaatlerine ilişkin, "5 yılda en az 25 bin konutu yenilemekten bahsediyoruz. Bu yatırımın Eskişehir'de yaratacağı ekonomiyi, istihdamı varın siz düşünün." dedi.

        Seçim çalışmalarını sürdüren Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm ve yeni imar planları ile kentte büyük bir yenilenme başlatacaklarını söyledi.

        Mevcut belediye yönetiminin "Kenti ranta teslim etmeyeceğiz" açıklamalarına değinen Hatipoğlu, "Size bu işin aslını basit şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle ilk söyleyeceğim, bir karış bile verimli tarım arazisini imara açmak gibi bir planımız yok. Hele hele mevcut yönetimin yaptığı, Kızılyer gibi kentimizin içinde kalmış son yeşil alanı yapılaşmaya açmak gibi bir ihanetimiz Eskişehir'e asla olamaz." ifadesini kullandı.

        Kenti büyütmekten, imar sınırlarını genişletmekten bahsetmediklerini dile getiren Hatipoğlu, 1999 yılı öncesi yapılmış sağlıksız, dayanıksız konut stokunu yenilemeyi amaçladıklarını bildirdi.

        - "En az 45 bin vatandaşımızın çoluk çocuğu ile hayatı açıkça tehlikededir"

        Şu anda 10 mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu, bunun yaklaşık 3 katının sırada beklediğini aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "Bunun en önemli nedeni, deprem bölgesinde bulunan ve içinden fay hattı geçen kentimizin risk içermesidir. Allah korusun 6-6,5'lik bir depremde bile zemin sıvılaşması nedeniyle yıkım etkisinin aynı Hatay'daki gibi çok yüksek olacağı tahmin edilmektedir. En az 45 bin vatandaşımızın çoluk çocuğu ile hayatı açıkça tehlikededir. Bu olası tehdidin dışında 200 binin üzerinde vatandaşımızın yaşadığı alanlarda ise konut stoku çağ dışı, çok eski ve de yine çok risklidir. Sizden rica ediyorum; Sütlüce, Fevzi Çakmak, Emek ve daha birçok mahallemizi fırsat bulduğunuzda bir dolaşın. Hemşehrilerimizin orada ne şartlarda, ne tür yapılarda yaşamaya çalıştığını lütfen bir görün. Bu konutları hemşehrilerimizin yıkıp baştan yapmaya gücü yetmemektedir."

        - "25 yılda sadece 24 dairelik kentsel dönüşümü becerebildiler"

        Nebi Hatipoğlu, bu konuda yapılacak imar düzenlemesiyle yatay mimari ile en çok 4-5 kata kadar izin verilmesi sayesinde hızlıca bölgenin yenileneceğini belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Hatipoğlu, "Hatırlayın, TOKİ'nin ürettiği 6 katlı yapılarda sıva çatlaması bile olmamıştı. Depremde binayı yıkan şey kat sayısı değil, sağlam olmayışıdır. Belediyeye ve devletimize de park alanları, hastaneler, okullar yapmak, altyapıyı yenilemek için fırsat tanıyacak. Medeni şekilde yaşamak herkesin hakkı değil midir?" diye konuştu.

        Hatipoğlu, konut stokundaki yenilenmenin şehir ekonomisine büyük fırsatlar getireceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "5 yılda en az 25 bin konutu yenilemekten bahsediyoruz. Bu yatırımın Eskişehir'de yaratacağı ekonomiyi, istihdamı varın siz düşünün. Peki niye mevcut yönetim bu kadar acil bir duruma karşı çıkar? Çünkü 25 yılda sadece 24 dairelik kentsel dönüşümü becerebildiler. Şimdi de çıkıp 'Millet ne der?' endişesi ile insan hayatıyla oynuyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar ama artık bitti. Bütün Eskişehir işin ciddiyetinin ve zaruretinin farkında. 31 Mart gecesi Eskişehir'imizin yenilenme, modern, dayanıklı konutlara kavuşma hamlesi inşallah başlayacak. Siz beceriksizlere değil, evladınıza güvenin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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